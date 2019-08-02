Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет

Новости Украины: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления в подозрении судье Вовку нет, вопрос о мере пресечения пока не стоит.

В подозрении, объявленному главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, нет речи о совершении тяжкого преступления, вопрос о мере пресечения пока не стоит, заявил адвокат судьи Михаил Ильяшов.

"Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет", - сказал он журналистам в пятницу у здания Генпрокуратуры.

Адвокат также отметил, что "на сегодняшний день нет вопроса о мере пресечения", а на вопрос, будет ли обжаловано подозрение, сказал: "Будем изучать этот вопрос".

Ильяшов считает, что обнародованные на совместной пресс-конференции руководителя Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника видеоматериалы "никто не собирался использовать в уголовном производстве".

"Со своей стороны в целом могу сказать о пленках: какие-либо данные негласных следственных розыскных действий составляют государственную тайну и их разглашение допустимо только после прохождения определенной процедуры. Если эта процедура не пройдена, то даже при условии, что какие-то пленки существуют, они сразу теряют силу доказательства в уголовном производстве. Поэтому то, что их предали огласке (на пресс-конференции Сытника и Горбатюка – Ред.), их никто и не собирался использовать в уголовном производстве. А это означает, что все это смонтировано: логика подсказывает", - пояснил свое видение адвокат.