Мининформ призвало мировое общество отреагировать на арест крымской журналистки

Новости Украины: МИП призывает международные организации дать надлежащую оценку действий РФ в отношении крымскотатарской журналистки Халиловой.

Министерство информационной политики Украины категорически осуждает преследование журналистов в аннексированном Российской Федерацией Крыму и призывает международные институты и журналистские организации дать надлежащую оценку действий РФ в отношении крымскотатарской журналистки Гульсум Халиловой.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.

"Абсурдное дело против Гульсум Халиловой является продолжением такой политики, когда оккупант с 2014 года уничтожал свободу слова в Крыму нападениями на журналистов и СМИ, а сегодня уже перешел к преследованию гражданских журналистов. Цель одна - тотальный страх и подчинение системе, подавление свободы слова и разрушение гражданских институтов. Министерство информационной политики Украины в очередной раз акцентирует внимание мирового сообщества на вопиющие проявления нарушения прав человека в Крыму, преследования журналистов и общественных активистов", - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Как сообщалось ранее, 1 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма заочно арестовал журналистку Халилову на два месяца. Ее обвиняют в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.208 Уголовного кодекса РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

2 августа в прокуратуру АРК обратилась Халилова с заявлением о преступлении, в котором отметила, что накануне из СМИ ей стало известно о незаконном возбуждении оккупационными правоохранительными органами в Крыму в отношении нее уголовного дела. В связи с этим прокуратура АРК признала журналистку потерпевшей, начала уголовное производство по ч.2 ст.372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и запланировала проведение первоочередных следственных действий.