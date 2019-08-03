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Украинский дипломат рассказал в ООН историю убитого школьника Степана Чубенко

Украинский дипломат рассказал в ООН историю убитого школьника Степана Чубенко
09:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Пять лет назад трое российских наемников убили шестнадцатилетнего Степана Чубенко за проукраинскую позицию.

История шестнадцатилетнего школьника Степана Чубенко из Краматорска, которого российские наемники убили за желто-синюю ленту вблизи Донецка 5 лет назад, иллюстрирует необходимость защиты детей в вооруженных конфликтах - как в Донбассе так и в мире в целом.

Об этом рассказал временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко, выступая в пятницу, 2 августа, на открытых дебатах Совета Безопасности ООН «Дети и вооруженные конфликты».

«Это - шестнадцатилетний Степан Чубенко, школьник из Краматорска Донецкой области. Он был голкипером первой команды молодежной лиги, активистом и одним из организаторов местного КВН», - обратился Витренко к присутствующим членам Совбеза ООН, держа в руках фотографию Степана Чубенко.

Представитель Украины рассказал, что близкие вспоминают Степана как улыбчивого парня, который любил жизнь, и даже ухаживал за детским домом в Краматорске.

«Неделю назад исполнилось ровно пять лет с момента его ужасного убийства, которое совершили хладнокровные российские наемники вблизи Донецка. Трое убийц сначала пытали его, а затем трижды выстрелили в голову, каждый по одному выстрелу», - сказал Витренко.

Украинский дипломат спросил присутствующих, в чем, по их мнению, заключалась причина такой жестокой расправы над подростком, и пояснил: «Просто потому - можете себе это представить! - что на его рюкзаке была желто-голубая лента. Желтый и синий - цвета украинского флага. То есть его убили только за то, что он был патриотом своей страны».

Витренко напомнил, что лица убийц хорошо известны. По меньшей мере двое из них скрываются в России. Он объяснил, что жизнь многих людей, и особенно детей, оказались под серьезной угрозой на временно оккупированных территориях Украины, включительно с Крымом.

«Около 170 детей (в Крыму - ред.) остались без опекунов, потому что их родителей арестовали, похитили или убили оккупанты», - подчеркнул он.

Украинский представитель поблагодарил делегацию Польши за инициативу собрать открытые дебаты по защите детей в вооруженных конфликтах. На мероприятии также был представлен доклад Генсека ООН в отношении детей, которые страдают из-за вооруженных конфликтов в мире.

«Изложенный в докладе масштаб преступлений, которые совершаются против детей, просто шокирует. За сухой статистикой - судьбы тысяч детей, которым пришлось пережить ужасы и страдания, которые не может представить почти ни один человек в этом зале», - заявил украинский дипломат.

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Витренко в очередной раз призвал секретариат ООН включить в очередной тематической докладе упоминание об украинских детях, которые живут на временно оккупированных территориях Украины.

Он заявил, что Украина прилагает все усилия для развития социальной защиты и реинтеграции детей, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта и вынужденного переселения. Украинский дипломат также призвал не поощрять никаких нарушений прав детей в вооруженных конфликтах и приложить усилия для имплементации резолюций ООН, принятых ранее по этой теме.

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ООН, Донбасс, Юрий Витренко, Степан Чубенко.
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