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Воскресенье, 04.08.2019
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В протоколе МОЗ об экстренной помощи обнаружили ошибки

В протоколе МОЗ об экстренной помощи обнаружили ошибки
01:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины: В протоколе Минздрава об экстренной помощи обнаружили нелицензированные препараты.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины (VIII созыва) по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко на своей странице в Facebook опубликовала информацию об обнаружении ошибок и несоответствий с медицинским законодательством Украины, пишет УНН.

“Для тех, кто думает, что это шутка, то нет! Это утвержденный МЗ новый клинический протокол „Экстренная медицинская помощь: догоспитальный этап“ от 05.06.2019 № 1269... „внедрение новых протоколов — часть комплексного подхода Министерства здравоохранения к вопросу трансформации системы ЭМП. Клинический протокол должен улучшать качество и доступность экстренной медицинской помощи для каждого гражданина“. Особое внимание хочу обратить на то, что ряд лекарственных средств, которые указаны в протоколе, не зарегистрированные в Украине, а именно: амилнитрит, циметидин, дроперидол, гидралазин, гидроморфон, гидроксикобаламин, изопропиловый спирт, лабеталол, мидазолам. Но лекарственные средства допускаются к применению в Украине после их государственной регистрации (ст. 9 ЗУ „О лекарственных средствах“)”, — написала она в соцсети.

Она также считает, что “с этим нормативным документом, есть угроза для выполнения профессиональных обязанностей работниками ЭМП, а также жизнь и здоровье каждого из нас”.

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“Ведь систему стандартов в сфере здравоохранения составляют государственные социальные нормативы и отраслевые стандарты. Соблюдение стандартов медицинской помощи (медицинских стандартов), клинических протоколов, табелей материально-технического оснащения является обязательным для всех учреждений здравоохранения, а также для физических лиц — предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность по медицинской практике. (Статья 14-1 Основ законодательства Украины о здравоохранении)”, — добавила Сисоенко.

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Минздрав, Лекарства, Протокол, МОЗ, Ошибки, Препараты.
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