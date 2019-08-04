Приметы и обряды на 4 августа - Мария Ягодница, День Марии Магдалины

Новости Украины: 4 августа не столько грозы боялись, потому что "коли на Марию гроза - сена будет за глаза", сколько грома остерегались, и не только наяву, но и во сне.

Ведь означал такой сон - дурные вести да печаль.

Суеверные люди, чтобы оградить себя от напастей, клали под подушку зубчик чеснока, а на двор выносили лопату, искренне полагая, что такие нехитрые манипуляции отведут от их дома беду. А вслушиваясь в громовые раскаты, примечали: "Если гром глухой - быть дождю тихому, гром гулкий сулит затяжной ливень, непрерывный громовой рокот обязательно градом отзовется, а если бухает громко и отрывисто - ведро кличет".

Но чтобы ни случилось, а при первом же раскате грома нужно было непременно перекреститься и сказать: "Пошли, Господи, тихую воду и теплую росу". Ведь если "На Марию сильные росы, то льны будут серы да косы". А кому захочется в один день потерять то, что все лето холилось да лелеялось.

И вот еще что: опасаясь холодной росы, заботливые хозяйки старались в день Марии Магдалины 4 августа выкопать в саду все цветочные луковицы. Не хотелось им рисковать своим радующим глаз благоуханным богатством. Ведь цветы на Руси всегда в цене и почете были.

Мария Магдалина не только громами известна, цветами знаменита, ее еще и ягодницей в народе зовут. Ведь на склоне лета, в самый разгар жнивья, ягодная скатерть-самобранка особенно богато яствами уставлена. Тут и великолепный набор лесных гостинцев: черника, голубика, брусника, жимолость, костяника, ежевика, да и в садах не мало еще янтарного крыжовника, сочной малины и смородины самых разнообразных размеров и расцветок.

В этот день крестьяне активно занимались уборкой пшеницы. Однако в некоторых селах 4 августа было распространено верование, согласно которому, напротив, в поле выходить нельзя - молния убить может. Естественно, это было актуально только в случае плохой погоды.

Обычно к 4 августа поспевала черная и красная смородина, из которой варили варенье и готовили на ее основе лекарственные средства, поскольку знали, что эта ягода помогает бороться с проявлениями простуды. Отправлялись 4 августа также собирать и лесные ягоды.

В этот день почитается память Марии Магдалины - одной из самых известных женщин в религиозной истории. Интересно, что в православии и католичестве отношение к личности Марии Магдалины различается. Так, католики ассоциируют ее с блудницей, а в православной церкви она известна только лишь как мироносица. Как сказано в Священном Писании, Мария родилась в галилейском городе Магдала, отчего и получила свое прозвище. В Новом завете она упоминается только несколько раз. В частности, именно Марию Магдалину Иисус излечил от одержимости, а после этого она сама стала ученицей Христа и уже значительно позже - одной из жен-мироносиц, которые пришли в пещеру для того чтобы приготовить Иисуса к похоронам и стали свидетельницами его божественного воскресения. После этого именно Мария Магдалина сообщила апостолам о произошедшем чуде. Мария Магдалина была последовательницей Иоанна Богослова и проповедовала христианство в Риме. Умерла она в Эфесе мирной смертью.

В православии Мария причислена к лику святых. 4 августа не только отправляются в церковь, но также после службы идут в лес собирать ягоды. Хозяйки занимаются домашними заготовками. Именно по этой причине в народе день 4 августа был известен как Ягодница.

Несмотря на то, что роса 4 августа считалась губительной для растений, женщины верили в приметы о том, что она обладает чудодейственными свойствами. Поэтому, обязательно умывались росой, считая, что она сделает лицо белым и чистым.

Народные приметы на 4 августа

Гроза 4 августа предвещает богатый урожай зерновых культур.

Нужно цветочные луковицы из земли достать, поскольку вскоре начнутся заморозки.

Сильные росы утром 4 августа - урожай льна будет плохим. Считалось, что роса 4 августа приводит к гибели растений.

Не стоит работать в дождливую погоду - по примете, молния убить может.