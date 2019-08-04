День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника

Новости Украины: В каждое воскресенье августа в Украине отмечается День Воздушных Сил ВСУ.

День Воздушных Сил ВСУ отмечается согласно Указу Президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа. История мировой авиации тесно связана с украинской землей.

Тут творили конструктор одного из первых самолетов, который поднялся в воздух, Александр Можайский, основатель теории ракетостроения Николай Кибальчич, создатель боевых ракет Александр Засядько. Имена киевлян Игоря Сикорского и Дмитрия Григорьевича стали всемирно известными благодаря построенными летательными аппаратами. Бесстрашные украинские летчики-асы Константин Арцеулов и Владимир Дыбовский сумели «укротить» страх первых авиаторов – штопор.

Мужественный и талантливый пилот Евграф Крутень заложил основы тактики истребительной авиации, на которые опираются и сегодняшние приемы воздушного боя. В Одессе промышленником Артуром Анатра был создан один из первых в Российской империи авиационных заводов.

После распада Советского Союза и провозглашения в 1991 году независимости, Украина унаследовала одну из крупнейших в Европе авиационных группировок с современными летательными аппаратами. На базе этой группировки 17 марта 1992 года были созданы Воздушные Силы Украины.

Сейчас в состав Воздушных Сил входят бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и зенитные, ракетные и радиотехнические войска. Вместе с тем, в них входят отдельные воинские части и подразделения специальных войск - разведочных, инженерных, радиационных, химических и бактериологической защиты, связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения и другие.

Подготовка специалистов для Воздушных Сил осуществляется в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. На вооружении Воздушных Сил находятся самолеты МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук» различных модификаций. Общая численность личного состава - около 50 тыс. человек.