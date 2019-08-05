Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
Ирак утверждает, что не имеет отношения к задержанному танкеру
Ирак утверждает, что не имеет отношения к задержанному танкеру
Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
Жизнь легендарных музыкантов: архивные фотографии
Жизнь легендарных музыкантов: архивные фотографии

Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении

Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
06:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: gp.gov.ua

Новости Украины: Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ.

Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом вооруженными террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил.

Об этом пишет главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов на странице в Facebook.

Он напомнил, что Назаров занимает должность замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. "Последние пять лет он был вторым по влиянию человеком в ГШ ВСУ, правой рукой начальника ГШ Виктора Муженко, занимая пост исполняющего обязанности первого заместителя начальника Генштаба", - отметил Бутусов.

Также он указал, что Назаров признан Павлоградским судом виновным в служебной халатности, позволившей российским диверсантам сбить самолет Ил-76 в Луганском аэропорту.

"Генерал подал в апелляцию. За годы после вынесения приговора Назаров добился увольнения двух военных летчиков - экспертов в деле по Ил-76", - уточнил Бутусов. По его словам, Назаров также фигурирует в деле о служебной халатности в Иловайском сражении, которое до суда до сих пор не дошло. "После увольнения у генерал-майора Назарова будет достаточно времени для участия в судебных заседаниях", - резюмирует журналист.

Напоминаем, в ночь с 13 на 14 июля 2014 года при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит транспортный самолет ИЛ-76. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, еду, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков «ЛНР» и российских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, повлекшей гибель летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой длится до сих пор. В данный момент генерал Назаров находится на свободе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Генерал-майор, ВСУ, Ил-76, Виктор Назаров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
03 Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
05 Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S упал в цене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Баку горел торговый центр, пострадали работники МЧС
В Баку горел торговый центр, пострадали работники МЧС
РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве
РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве
В Иране разбился истребитель
В Иране разбился истребитель
Простые продукты, которые помогают справится с жаждой
Простые продукты, которые помогают справится с жаждой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь