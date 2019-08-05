Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день

Новости Украины: 5 августа Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане.

Традиции на 5 августа

Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. В народе говорили: "Долго спать - добра не видать", "Хорошему хозяину и день мал". На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.

Приметы на 5 августа

Велик сапог - на ноге, мал - под лавкой (об урожае).

Думал косить - дождь не велит; собрался домой - да Трофим не велит.

Трофим-бессонник запасом хлеба владеет.

Калинники-малинники - с Трофима по Силантьев день.

Появление вечером тумана, который стелется по земле, предвещает хорошую погоду.

Звезды ярко мерцают на рассвете - через пару дней начнутся дожди.

Сова кричит - на холод.

Утренняя заря скоро потухает - будет сильный ветер.