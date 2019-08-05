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Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день

Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день

Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день
08:35 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины: 5 августа Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане.

Традиции на 5 августа

Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. В народе говорили: "Долго спать - добра не видать", "Хорошему хозяину и день мал". На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину. 

Приметы на 5 августа

Велик сапог - на ноге, мал - под лавкой (об урожае). 

Думал косить - дождь не велит; собрался домой - да Трофим не велит. 

Трофим-бессонник запасом хлеба владеет. 

Калинники-малинники - с Трофима по Силантьев день. 

Знаменательные события в истории: 5 августа 2019 года

Появление вечером тумана, который стелется по земле, предвещает хорошую погоду.

Звезды ярко мерцают на рассвете - через пару дней начнутся дожди. 

Сова кричит - на холод. 

Утренняя заря скоро потухает - будет сильный ветер. 

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Приметы, Праздники, Обряды, 5 августа, Трофимов день, Трофим Бессонник.
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