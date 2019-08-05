Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков

Новости Украины: В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается прохладная дождевая погода, однако в следующие дни наступит потепление.

В Украине в понедельник кратковременные дожди, а местами и грозы, ожидаются на востоке, в Карпатах и Прикарпатье.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"5 августа днем переменная облачность. В восточных областях, Карпатах и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Температура днем 19-24°, на Закарпатье и юге Одесской области 25-28° тепла.

По Киеву и области без существенных осадков. В Киеве температура днем 21-23°, по области днем 19-24° тепла.

Прогноз погоды на понедельник, 5 августа, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26, дождь

Львов – +21...+23, дождь

Ивано-Франковск – +21...+23, дождь

Тернополь – +21...+23, дождь,

Черновцы – +22...+24, дождь

Хмельницкий – +21...+23, дождь

Луцк – +21...+23, дождь

Ровно – +21...+23, дождь

Житомир – +20...+22, переменная облачность, сухо

Винница – +21...+23, дождь

Одесса – +24...+26, переменная облачность, сухо

Николаев – +24...+26, переменная облачность, сухо

Херсон – +24...+26, переменная облачность, сухо

Симферополь – +24...+26, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +21...+23, дождь

Черкассы – +21...+23, дождь

Чернигов – +18...+20, дождь

Сумы – +17...+19, дождь

Полтава – +18...+20, дождь

Днепр – +20...+22, дождь

Запорожье – +23...+25, переменная облачность, сухо

Донецк – +21...+23, переменная облачность, сухо

Луганск – +19...+21, переменная облачность, сухо

Харьков – +19...+21, переменная облачность, сухо

Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 6-7 августа

По Украине также прогнозируют переменную облачность.

6 августа без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, грозы. 7 августа ночью в западных, днем в северных, центральных, восточных областях и Карпатах местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура 6 августа ночью 8-13 °, на побережье морей до 16°; днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем 24-29°.

В Киеве 6 августа без осадков, днем 7 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура 6 августа ночью 8-13°, днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем 24-29 °.

Погода на 8-9 августа

По Украине в западных и северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза, в Прикарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-18°, днем 26-32°, 9 августа в западных и северных областях 23-28°.

В Киеве 8-9 августа небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 8 августа 26-31°, 9 августа 23-28°.