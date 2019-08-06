Итоги 5 августа: новый командующий ООС, Зеленский летит в Турцию, Кличко - в отпуск

Новости Украины: Новый командующий ООС. Зеленский летит в Турцию. Взрыв боеприпасов в России.

Президент назначил нового командующего ООС

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирського с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

В свою очередь, Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Зеленский летит в Турцию

Владимир Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом. Вместе с украинским президентом в Турцию отправится лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем І.

В России горел склад боеприпасов

На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв, в результате — два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Также сообщается со ссылкой на источник в экстренных службах региона об одном погибшем.

По предварительным данным, в двух артиллерийских складах может быть свыше 40 тысяч снарядов, "в том числе калибра 125 и 152 миллиметра".

Кличко ушел в отпуск

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ушел в отпуск до 9 августа.

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы №693 от 2 августа.

Также, НАБУ по обращению Виталия Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн.

Дело о сбитом Ил-76: генерал Назаров подал рапорт на увольнение

Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом вооруженными террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил.

Напоминаем, в ночь с 13 на 14 июля 2014 года при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит транспортный самолет ИЛ-76. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, еду, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков «ЛНР» и российских военных.

Самый дорогой защитник в истории футбола будет выступать в Манчестер Юнайтед

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр перебрался из Лестера в МЮ.

«Красные дьяволы» заключили с 26-летним английским футболистом соглашение, рассчитанное на шесть сезонов – до лета 2025 года. Сумма трансфера составит £ 80 млн (более € 87 млн). По информации СМИ, зарплата игрока в стане «Манчестер Юнайтед» составит € 5,5 млн в год.

В Египте реставрируют саркофаг Тутанхамона

Саркофаг знаменитого фараона начали реставрировать впервые с 1922 года, когда была найдена его гробница.

Реставрация продлится около восьми месяцев. Ожидается, что саркофаг Тутанхамона станет центральным элементом музея, который должен открыться в следующем году.

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