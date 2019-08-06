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ГБР объявила о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит"

ГБР объявила о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит"
00:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".

Действующий народный депутат проверяется на причастность к преступной схеме, в рамках которой было растрачено 2,5 млрд гривень банка "Финансы и кредит", сообщает первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко.

"Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривень банка. Также на причастность к преступной схемы проверяем народного депутата Украины", - написала Варченко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По ее словам, во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в 2007-14 гг открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки взимают $113 млн со счетов банка "Финансы и кредит", при чем залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.

"Материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя председателя правления банка, начальника одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастными к организации преступной схемы по растраты денег банка… Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск. Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрана мера пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн грн", - написала первый замдиректора ГБР.

По словам Варченко, следственные действия продолжаются, "чтобы привлечь к ответственности и других участников преступной схемы".

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Как сообщалось, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и Кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году. Жеваго остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит".

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Банк, Коррупция, ГБР, Финансы и кредит, Ольга Варченко.
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