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В Украине заработали новые правила маркировки продуктов

В Украине заработали новые правила маркировки продуктов
10:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции.

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции.

До этого момента этикетка могла быть написана такими маленькими буквами, что ее невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной. Теперь таких проблем у покупателей не должно быть, говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Итак: информация о пищевой продукт теперь должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. Это основной принцип нового закона. Даже реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной. И все же особое внимание будет к этикетке, которая должна не путать покупателя, а помогать в выборе.

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Шрифт будет четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте должна быть только на украинском языке. Срок годности будет называться по-разному. Например, появится маркировка "Лучше употребить до...". Это будет означать что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – за правильного хранения еще могут быть приняты без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например - сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности. Это решает производитель.

Закон вступил в силу 6 августа. Новые этикетки и правила производители будут внедрять постепенно. На это есть три года.

2 августа в Украине вступил в силу закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции". 

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Питание, Продукты, Маркировка, защита потребителя.
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