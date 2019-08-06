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Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря
11:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Новости Украины: Украину рано утром 6 августа накрыла мощная магнитная буря первого уровня.

Даже у здорового человека в период магнитных бурь может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно испортиться настроение.

Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Пик бури пришелся на 6 утра, но ее последствия будут ощутимы до середины дня.

Магнитные бури: кому опасаться их влияния

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. У некоторых очень ухудшается самочувствие и настроение: возникает раздражительность, апатия, слабость, сонливость или наоборот - бессонница.

Даже у здорового человека в период магнитных бурь может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно испортиться настроение.

Особенно магнитные бури влияют на физическое состояние метеочувствительных людей. Наибольший вред они наносят сердечно-сосудистой системе, количество сердечных приступов и инфарктов возрастает. У многих повышается артериальное давление и риск тромбоза. В этот период обостряются хронические заболевания, появляются беспокойство и страхи.

В зону риска также попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также стоит обратить внимание на людей, страдающих различными расстройствами психики, поскольку в период мощной магнитной бури у них может начаться обострение.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов.

Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Стало известно, как пережить магнитные бури

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд.

Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

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Украина, Земля, Бури, Магнитные бури.
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