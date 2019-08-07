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Епифаний приедет во Львов на празднование III возрождения УАПЦ

Епифаний приедет во Львов на празднование III возрождения УАПЦ
08:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Во Львов на торжество по случаю Третьего возрождения УАПЦ приедет Епифаний.

Во Львове 16-18 августа состоятся торжества по случаю Третьего возрождения УАПЦ, которое началось 30 лет назад. На празднование приедет глава ПЦУ Епифаний.

Об этом на пресс-конференции сообщил митрополит Львовский ПЦУ Макарий.

Третье возрождение Украинской автокефальной православной церкви провозгласил 19 августа 1989 года Владимир Ярема (с 1993 года - патриарх УАПЦ Димитрий) в Петро-Павловской церкви Львова. Оно знаменовало отход от Московской патриархии и начало формирования собственной церковной структуры.

“Львов был сердцем созидания религиозной жизни Украины в конце 80-х годов прошлого века. Именно поэтому торжества пройдут в нашем городе”, - отметил Макарий.

Священник вспоминает тот период с особым трепетом, ведь он был одним из шести иереев, которые первыми поставили подпись за восстановление Украинской автокефальной православной церкви.

“Это большое событие. Получен Томос, празднуем 30-летие возрождения УАПЦ, поэтому мне можно умирать. Потому что это была моя цель. Не цель повышения в сане, но цель моей жизни – вывести Украинскую церковь на уровень Вселенского православия. Помню, как в 1989 году один мирянин и шесть священников поставили знаковые подписи”, - рассказал митрополит.

Как подчеркнул директор департамента “Администрация городского головы” Евгений Бойко, Львов открыт к инициативам религиозных общин - и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже во второй раз посетит город.

Торжества начнутся 16 августа выставкой тематических раритетных фотографий периода III возрождения УАПЦ. Она разместится возле Львовского горсовета.

Епифаний заявил, что кафедральный собор ПЦУ в Крыму находится под угрозой

17-18 августа при участии Епифания состоится торжественная академия в Национальном театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. В этот же день отслужат панихиды на могилах Патриарха Димитрия и борцов за свободу Украины. Состоится также всенощная литургия в Петро-Павловской церкви, которая стала центром III возрождения УАПЦ.

Праздничная литургия, которую возглавит предстоятель ПЦУ, будет отслужена в Свято-Владимирском храме Винников - города-спутника Львова. Ее будут сопровождать три хора, которые в течение 30 лет активно работали для развития православной церкви.

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Львов, УАПЦ, Украинская автокефальная православная церква, Епифаний.
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