Епифаний приедет во Львов на празднование III возрождения УАПЦ

Новости Украины: Во Львов на торжество по случаю Третьего возрождения УАПЦ приедет Епифаний.

Во Львове 16-18 августа состоятся торжества по случаю Третьего возрождения УАПЦ, которое началось 30 лет назад. На празднование приедет глава ПЦУ Епифаний.

Об этом на пресс-конференции сообщил митрополит Львовский ПЦУ Макарий.

Третье возрождение Украинской автокефальной православной церкви провозгласил 19 августа 1989 года Владимир Ярема (с 1993 года - патриарх УАПЦ Димитрий) в Петро-Павловской церкви Львова. Оно знаменовало отход от Московской патриархии и начало формирования собственной церковной структуры.

“Львов был сердцем созидания религиозной жизни Украины в конце 80-х годов прошлого века. Именно поэтому торжества пройдут в нашем городе”, - отметил Макарий.

Священник вспоминает тот период с особым трепетом, ведь он был одним из шести иереев, которые первыми поставили подпись за восстановление Украинской автокефальной православной церкви.

“Это большое событие. Получен Томос, празднуем 30-летие возрождения УАПЦ, поэтому мне можно умирать. Потому что это была моя цель. Не цель повышения в сане, но цель моей жизни – вывести Украинскую церковь на уровень Вселенского православия. Помню, как в 1989 году один мирянин и шесть священников поставили знаковые подписи”, - рассказал митрополит.

Как подчеркнул директор департамента “Администрация городского головы” Евгений Бойко, Львов открыт к инициативам религиозных общин - и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже во второй раз посетит город.

Торжества начнутся 16 августа выставкой тематических раритетных фотографий периода III возрождения УАПЦ. Она разместится возле Львовского горсовета.

17-18 августа при участии Епифания состоится торжественная академия в Национальном театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. В этот же день отслужат панихиды на могилах Патриарха Димитрия и борцов за свободу Украины. Состоится также всенощная литургия в Петро-Павловской церкви, которая стала центром III возрождения УАПЦ.

Праздничная литургия, которую возглавит предстоятель ПЦУ, будет отслужена в Свято-Владимирском храме Винников - города-спутника Львова. Ее будут сопровождать три хора, которые в течение 30 лет активно работали для развития православной церкви.