Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому делу

Новости Украины: Пятому президенту Украины Петру Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому уголовному делу, по каждому из них он является свидетелем.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «Радио НВ».

«Есть ли к нему вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них бессмысленные? Масса. Могу сказать только одно: на данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем по всем делам. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено», - сказал Луценко.

25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже завода «Кузня на Рибальському». После допроса Порошенко в ГБР на него пытались напасть.