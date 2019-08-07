Скачать
Среда, 07.08.2019
Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка
Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка
Месут Озил может перебраться из Арсенала в чемпионат МЛС
Месут Озил может перебраться из Арсенала в чемпионат МЛС
Обнаружено четыре новых экзопланеты
Обнаружено четыре новых экзопланеты

Крищенко: Полицейские пресекли работу 22 ОПГ по торговле людьми

Крищенко: Полицейские пресекли работу 22 ОПГ по торговле людьми
17:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:За последние семь месяцев было зафиксировано 250 преступлений связанных с торговлей людьми.

В течение семи месяцев этого года правоохранители обнаружили почти 250 преступлений в сфере торговли людьми. Об этом сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко при подведении итогов работы криминального блока полиции в течение семи месяцев 2019 года, сообщает УНН.

В течение семи месяцев этого года оперативники обнаружили 248 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках сопровождения 203 уголовных производств этой категории следователи сообщили о подозрении лицам, их совершившим. Досудебное расследование уже закончено в 104 уголовных производствах, открытых по фактам торговли людьми", - сказал Артем Крищенко.

Он добавил, что полицейские пресекли деятельность 22 организованных групп. Во всех уголовных производствах уже закончено досудебное расследование, а уголовные производства - направлены в суд.

Госдеп США представил доклад о борьбе с торговлей людьми в Украине

"С начала 2019 года работники подразделений БПСТЛ обнаружили 59 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины. В рамках сопровождения 30 уголовных производств этой категории фигурантам было сообщено о подозрении. Досудебное расследование уже завершено в 49 уголовных правонарушениях этой категории ", - отметил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Торговля людьми, Департамент, Артем Крищенко, Наполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления
02 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Трогательные поздравления с днем рождения на 7 августа
04 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
05 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Фейгин: Сущенко согласился отбыть наказание в Украине
Фейгин: Сущенко согласился отбыть наказание в Украине
Опубликованы требования правительства к качеству меда
Опубликованы требования правительства к качеству меда
Украина осудила действия РФ, которые прекратили ДРСМД
Украина осудила действия РФ, которые прекратили ДРСМД
Продолжение &quot;Дэдпула&quot; не получит рейтинг R
Продолжение "Дэдпула" не получит рейтинг R
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь