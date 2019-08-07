Крищенко: Полицейские пресекли работу 22 ОПГ по торговле людьми

Новости Украины:За последние семь месяцев было зафиксировано 250 преступлений связанных с торговлей людьми.

В течение семи месяцев этого года правоохранители обнаружили почти 250 преступлений в сфере торговли людьми. Об этом сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко при подведении итогов работы криминального блока полиции в течение семи месяцев 2019 года, сообщает УНН.

В течение семи месяцев этого года оперативники обнаружили 248 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках сопровождения 203 уголовных производств этой категории следователи сообщили о подозрении лицам, их совершившим. Досудебное расследование уже закончено в 104 уголовных производствах, открытых по фактам торговли людьми", - сказал Артем Крищенко.

Он добавил, что полицейские пресекли деятельность 22 организованных групп. Во всех уголовных производствах уже закончено досудебное расследование, а уголовные производства - направлены в суд.

"С начала 2019 года работники подразделений БПСТЛ обнаружили 59 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины. В рамках сопровождения 30 уголовных производств этой категории фигурантам было сообщено о подозрении. Досудебное расследование уже завершено в 49 уголовных правонарушениях этой категории ", - отметил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко.