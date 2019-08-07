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Дочь политзаключенного Бекирова обратилась к Зеленскому

Дочь политзаключенного Бекирова обратилась к Зеленскому
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Элеонора Бекирова просит Зеленского принять меры для оказания помощи ее умирающем отцу, заключенному российскими оккупантами в Крыму.

Дочь арестованного в Крыму российскими оккупантами политзаключенного Эдема Бекирова опубликовала открытое письмо Президенту Украины, в котором просит помочь ее умирающему отцу.

Обращение опубликовано на ее странице в Facebook.

"Мой отец Эдем Бекиров умирает, и мне уже не у кого просить помощи. Но сейчас я не прошу, а требую. Как гражданка Украины и как дочь умирающего отца, я имею на это полное право. Я требую принять все меры, чтобы добиться оказания помощи моему отцу, добиться его лечения и наконец освобождение", - написала Элеонора Бекирова.

По ее словам, завтра над ее отцом в Крыму состоится очередной суд.

"Завтра моего отца снова будут судить, решая жить ему или умереть. Если он останется в заключении, если суд вынесет решение о его этапировании, он объявит голодовку и откажется принимать даже те лекарства, которые нам удается передать ему. Он обещал это, а я знаю своего отца - он всегда выполняет свои обещания. Он боец, и он будет держаться, если будет знать, что его страна, за которую он в 2014 году готов был отдать жизнь, борется за него", - написала Бекирова.

Дочь политзаключенного отметила, что ее отцу отказывают в медицинской помощи несмотря на то, что он тяжело болен.

"Мой отец инвалид первой группы, у него ампутирована нога с раной, которая не заживает, нижний вялый парапарез ног, после перенесенного инфаркта его прооперировали и установили 4 шунта в сердце, которое в любой момент может остановиться. Его сахарный диабет требует ежедневной помощи, которую он не получает вот уже 238 дней", - рассказала она.

Как сообщалось, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он ехал в Крым, чтобы навестить 78-летнюю мать и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Его подозревают в хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. В частности, инкриминируют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности. 31 июля он написал заявление о своем намерении объявить голодовку в случае перемещения его из Симферополя в Красноперекопск, в связи с передачей его дела из симферопольского "суда" в Красноперекопский "районный суд".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 3 августа призвала российские власти в незаконно анексованом Крыму предоставить заключенному и тяжело больному крымскотатарскому активисту "немедленную и адекватную медицинскую помощь".

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Политзаключенные, Владимир Зеленский, Эдем Бекиров, Элеонора Бекирова.
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