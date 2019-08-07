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Дело о "забывчивости" Насалика в декларации пойдет в суд

Дело о "забывчивости" Насалика в декларации пойдет в суд
20:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Игоря Насалика.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приняли решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о внесении в электронные декларации недостоверных сведений.

"По поручению прокуроров САП детективыми НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду вечером.

Согласно информации, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования "будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд".

НАБУ сообщило о подозрении Насалику

Как раннее сообщалось, расследованием было установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249тыс. от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

В сообщении САП не указана фамилия министра.

Вместе с тем, Насалик является министром энергетики и угольной промышленности Украины с апреля 2016 года.

Действия министра квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,500 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Суд, НАБУ, Декларация, Игорь Насалик.
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