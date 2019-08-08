Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков

Новости Украины:В ряде областей ожидаются дожди с грозами и усиление ветра.

В Украине в четверг, 8 августа, переменная облачность и до +31°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"8 августа переменная облачность. В западных, днем также и в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в Карпатах, восточных и Запорожской областях местами 10-14°, днем 26-31°, в западной части местами 23-25", - отмечается в сообщении.

Прогноз погоды на четверг, 8 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29, дождь, гроза

Львов – +24...+26, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +24...+26, дождь, гроза

Тернополь – +28...+30, дождь, гроза

Черновцы – +27...+29, дождь, гроза

Хмельницкий – +27...+29, дождь, гроза

Луцк – +24...+26, дождь, гроза

Ровно – +25...+27, дождь, гроза

Житомир – +26...+28, дождь, гроза

Винница – +25...+27, переменная облачность, сухо

Одесса – +26...+28, переменная облачность, сухо

Николаев – +29...+31, переменная облачность, сухо

Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо

Симферополь – +27...+29, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +29...+31, дождь, гроза

Черкассы – +28...+30, дождь, гроза

Чернигов – +27...+29, дождь, гроза

Сумы – +28...+30, дождь, гроза

Полтава – +22...+24, переменная облачность, сухо

Днепр – +27...+29, переменная облачность, сухо

Запорожье – +26...+28, переменная облачность, сухо

Донецк – +27...+29, переменная облачность, сухо

Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо

Харьков – +28...+30, переменная облачность, сухо

Киев – +27...+29, дождь, гроза

В Киеве завтра также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

В столичной области 8 августа будет облачно. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

9-10 августа в центральных, южных, восточных, днем 9 августа и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, на юге, Закарпатье и в большинстве центральных областей 26-31°.

В Киеве и столичной области 9-10 августа переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 9 августа местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.