Скачать
Четверг, 08.08.2019
СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
Россия оставила под стражей политзаключенного Бекирова
Россия оставила под стражей политзаключенного Бекирова
ЦСКА (София) 1:0 Заря: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
ЦСКА (София) 1:0 Заря: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Стивен Кинг напишет сценарий финального эпизода "Противостояния"
Стивен Кинг напишет сценарий финального эпизода "Противостояния"

ВСУ отказываются от советских средств радиосвязи

ВСУ отказываются от советских средств радиосвязи
20:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Армия Украины должна быть оснащена современными образцами средств связи.

К концу 2019 года Вооруженные силы Украины полностью откажутся от использования устаревших радиостанций советского образца на бронетанковой технике.

Об этом на брифинге заявил начальник Войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко, сообщает корреспондент.

"Сейчас продолжается переоснащение бронированной боевой техники современными средствами радиосвязи. До конца этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике", - сказал Рапко, рассказывая о достижениях в реформировании Войск связи.

Как один из главных успехов он отметил стабильную работу системы связи в районе проведения ООС: по его словам, она "на порядок выше, чем это было в 2014-2016 годах".

Рапко сообщил, что в этом году завершилось строительство стационарной системы спутниковой связи в Вооруженных силах. "До конца года также будет построен полевой компонент системы связи, что в разы повысит ее устойчивость. Система связи будет мало зависеть от операторов разных форм собственности: не будет зависеть от Укртелекома, от Киевстара, ЮМС, Лайфа, Интертелекома - она будет зависеть только от нас самих", - отметил начальник Войск связи ВСУ.

По его словам, на сегодняшний день на 30% заменены шасси средств доставки почты служб фельдъегерско-почтовой связи на новые боевые бронированные машины. Кроме того, в линейных частях связи, задача которых состоит в том, чтобы покрыть всю Украину военной стабильной радиосвязью, завершается переоснащение новыми цифровыми радиорелейными средствами, что позволит от Киева до Донецка и Одессы строить военные линии связи и не опираться на услуги операторов различных форм собственности.

Начальник Войск связи также сообщил, что в Украине началось производство отечественного кабеля связи, который с 2020 года будут использовать в ВСУ. В то же время он отметил, что темпы переоснащения связистов зависят от своевременности финансирования и возможностей производителей.

Как он заверил, система связи ВСУ готова к любому воздействию, имеет возможность, силы и средства, чтобы обеспечить надежное управление в любых непредвиденных случаях.

Рапко напомнил, что в контексте реформы системы управления ВСУ завершается трансформация войск связи в соответствии с требованиями и принципами НАТО. Это означает, что со следующего года Войска связи Вооруженных сил Украины должны быть совместимыми с протоколами, правилами обработки документов и т.п. со всеми странами-членами НАТО и современными передовыми странами мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, БТР, ВСУ, Радиостанции, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
02 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
04 ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
05 Зеленский в Турции: Мы найдем путь, который заставит Россию уважать международное право
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Атамбаева задержали и вывезли под конвоем
Атамбаева задержали и вывезли под конвоем
Начальник ГБР судится с Луценко
Начальник ГБР судится с Луценко
РФ заблокировала счета фонда Навального
РФ заблокировала счета фонда Навального
Афиша интересных событий в Украине на 10-11 августа
Афиша интересных событий в Украине на 10-11 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь