Украина разрешила самолету РФ использовать свое воздушное пространство

Новости Украины:Российский самолет запросил у Украины использование воздушного пространства.

Самолет российской авиакомпании "Глобус", следовавший из Италии в РФ, 7 августа получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение "Украэроруха" на официальной странице в Facebook.

"7 августа 2019 года, пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от Украэроцентра в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра", - говорится в сообщении.

В "Украэрорухе" отметили, что руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении (LоA) между органами обслуживания воздушного движения Украины и Словакии и других соседних стран.

"Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики ICAO и решения Совета по безопасности полетов ГАСУ для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета. Для Украэроруха, как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете", - отметил руководитель "Украэроруха" Александр Доценко.

В сообщении также отмечается, что "в случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации с воздушным судном) воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины".

"Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15:07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15:33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370", - добавили в "Украэрорухе".

Также на странице компании обнародовали спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной конвективной (грозовой) облачности над Украиной, Польшей и Беларусью по состоянию на 17:45UTC + 2 07.08.2019. Данные спутника "METEOSAT-11" Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT).

Напомним, Украина полностью закрыла небо для российских самолетов в ноябре 2015 года.