На должности судей в местных общих судах рекомендовано более 460 кандидатов

Новости Украины:ВККСУ рекомендовала 467 человек на должности судей в местных общих судах.

По результатам конкурса, объявленного 2 июля 2019 года, Высшая квалификационная комиссия судей дала рекомендации 467 кандидатам для назначения на должности судей местных общих судов.

Об этом информирует пресс-служба ВККСУ.

"467 кандидатов по результатам конкурса получили рекомендации для назначения на должности судей местных общих судов", - говорится в сообщении.

В пресс-служба напоминают, что конкурс на занятие 505 вакантных должностей судей местных общих судов на всей территории Украины был объявлен 2 июля 2019 года. Со списком рекомендованных к назначению кандидатов можно ознакомиться на сайте ВККСУ.