Скачать
Пятница, 09.08.2019
ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине
ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине
Британия упростит иммиграционные правила для ученых
Британия упростит иммиграционные правила для ученых
Ньюкасл намерен подписать защитника МЮ Фила Джонса
Ньюкасл намерен подписать защитника МЮ Фила Джонса
В Google Maps стала доступна новая функция
В Google Maps стала доступна новая функция

На должности судей в местных общих судах рекомендовано более 460 кандидатов

На должности судей в местных общих судах рекомендовано более 460 кандидатов
05:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ВККСУ рекомендовала 467 человек на должности судей в местных общих судах.

По результатам конкурса, объявленного 2 июля 2019 года, Высшая квалификационная комиссия судей дала рекомендации 467 кандидатам для назначения на должности судей местных общих судов.

Об этом информирует пресс-служба ВККСУ.

"467 кандидатов по результатам конкурса получили рекомендации для назначения на должности судей местных общих судов", - говорится в сообщении.

ВККСУ определил победителей в конкурсе на должность судей в Верховный Суд

В пресс-служба напоминают, что конкурс на занятие 505 вакантных должностей судей местных общих судов на всей территории Украины был объявлен 2 июля 2019 года. Со списком рекомендованных к назначению кандидатов можно ознакомиться на сайте ВККСУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Судья, Суд, Кандидаты, ВККСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
02 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Сайдик разочарован срывом заседания ТКГ 7 августа
04 Госдеп США сделал заявление об инициативе по "нормандскому формату"
05 Из партии "Сила и честь" выгнали первого заместителя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На один из финских городов произошла атака хакеров
На один из финских городов произошла атака хакеров
На Полтавщине во время пожара погиб ребенок
На Полтавщине во время пожара погиб ребенок
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Домашний доктор: почему кошек считают такими
Домашний доктор: почему кошек считают такими
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь