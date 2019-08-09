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ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на паспорта РФ на Донбассе

ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на паспорта РФ на Донбассе
07:34 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

В Евросоюзе разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможного непризнания" паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украина, подконтрольных пророссийским сепаратистам. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, предоставленной изданию Deutsche Welle в четверг, 8 августа, передает УНН.

Эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Руководство также касаться вопроса выдачи виз, просьба о которых в России или в Украине подавать жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представителя ЕС напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

Напомним, 20 июня главы государств и правительств ЕС выразили “чрезвычайное беспокойство” по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. На саммите ЕС отметили, что такой шаг “противоречит духу и целям” минских договоренностей. Тогда же Европейский Совет заявил о готовности рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнанием таких российских паспортов, а источник DW в ЕС сообщил о начале работы над соответствующей процедуре. В свою очередь, несмотря на процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit), Лондон все же сообщил, что поддерживает решение Европейского Союза не признавать выданные Россией жителям ОРДЛО паспорта.

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24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. В Украине и ЕС остро раскритиковали упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

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ЕС, Россия, РФ, Донбасс, Паспорт, ЕК, ОРДЛО.
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