Украинцев ожидает три Спаса в августе: когда праздновать

Новости Украины:Август традиционно богат на православные праздники, в этом месяце верующие отметят сразу три Спаса.

Медовый Спас

Он наступает 14 августа, в первый день Успенского поста. К этому времени ульи уже переполнены, а пасечники готовы собирать первый урожай. Люди верующие делают это обычно с молитвой, с особым благоговением. Затем мед относят в церковь для освящения. Такой продукт считается целебным, поэтому пробуют его все - от мала до велика. Он от любых хворей может избавить!

Хорошим делом считается в медовый спас угостить медком просящего. Недаром есть поговорка: "На Первый Спас и нищий медку попробует ". Дома освященный мед нужно разложить в красивые пиалы, поставить в центр стола. Можно испечь медовые пряники, пироги, булочки. Но важно помнить: идет пост, а значит, тесто тоже должно быть постным.

Еще одно название этого праздника - Спас на воде. Дано оно неспроста. По преданию, именно в этот день принял крещение князь Владимир. До сих пор в Медовый Спас совершается малое водоосвящение. Вся вода считается святой, дающей силы, прогоняющей усталость и болезни. Неплохо искупаться в этот день, особенно если водоем предварительно был освящен.

Считается, что на Первый Спас женщины должны замаливать свои грехи. Они им будут прощены, и можно после этого начинить новую, чистую от дурных помыслов жизнь.

Яблочный Спас

С наступлением Яблочного Спаса, 19 августа, заканчивается лето и начинается осень. По крайней мере, так всегда считалось. Спорить с этим трудно: действительно, многие замечают, что после этого дня становится значительно холоднее. Второй Спас у каждого из нас, конечно, связан с яблоками. Считается, что до этого дня их есть нельзя. Особенно свято чтят это правило матери, потерявшие своих детей. Есть предание, согласно которому умерший ребеночек на том свете не получит гостинца, если его мама будет есть яблоки до наступления Яблочного Спаса. Зато в сам праздничный день можно лакомиться плодами сколько угодно! Обязательно следует с утра их освятить и отнести пару штучек на могилки умерших родственников.

По пути не забудьте угостить всех знакомых, зайдите в гости к родным, не пройдите мимо нищего. Только после этого можно самому попробовать яблочко. Дома неплохо будет испечь яблочный пирог, сварить варенье. Все блюда по- прежнему должны быть постными.

Спас на горе - так еще называют этот праздник. На гору Фавор поднялся однажды Иисус Христос с тремя своими учениками. Добрался до ее вершины, взошел на нее и мгновенно преобразился. Одежда его засверкала белизной, лицо засияло. Отсюда и еще один праздник, который отмечается в этот день - Преображение Господне. Он напоминает нам о необходимости духовного очищения и совершенствования.

Ореховый Спас

29 августа христиане отмечают праздник Орехового Спаса. Официально у него сразу несколько названий. Прежде всего, почему Ореховый? Дело в том, что к этому дню в лесу как раз поспевают орешки. Их можно идти собирать и лакомиться ими. Тогда же заканчивается уборка хлеба. Отсюда и второе название - Хлебный Спас. Печь хлеб в этот день - сам Бог велел. Его также нужно освятить в церкви и раздать всем просящим. К хлебу в праздничный день следует относиться с особым чувством. Проронить хотя бы одну крошку уже считается грехом. Не забудьте в этот день поблагодарить Господа за пищу, которую он нам дает.

В честь нерукотворного образа Иисуса Христа праздник также носит название Спас на полотне. Добрая женщина дала Спасителю платок, чтобы вытереть пот, пока Он шел на Голгофу. Поблагодарил ее Господь, утерся, а когда вернул платок, женщина ахнула. На нем остался запечатленным лик Иисуса. Отчасти благодаря этому преданию до сих пор считается, что в этот день хорошо торговать холстами, полотнами, особенно если на них изображен священный лик.