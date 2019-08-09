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В Украине запустили сервис "е -пенсия": что известно

В Украине запустили сервис "е -пенсия": что известно
15:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине презентовали первый этап услуги "е-пенсия".

В Украине начал работать сервис "е-пенсия" - новая модель обращения граждан за назначением пенсии через web-портал электронных услуг фонда.

Об этом сказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, представляя услугу.

"Мы сегодня презентуем первый этап проекта "е-пенсия", который позволяет за одно посещение (вебпортала - ред.) получить пенсионное обеспечение. Человек может самостоятельно подать через наш портал все документы, которые необходимы для получения пенсионного обеспечения. И соответственно обратиться в отделение, когда ему придет соответствующая смс, и получить удостоверение", - рассказал Капинус.

Как сообщил директор Департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий, демонстрируя алгоритм действий для пользования услугой "е-пенсия", для того, чтобы подать заявку онлайн, необходимо зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг, а далее — следовать инструкции: заполнить соответствующую анкету, загрузить необходимые документы, подписать заявление электронной подписью и отправить в ПФУ.

Капинус также отметил, что воспользоваться услугой граждане могут бесплатно.

Малецкий добавил, что впоследствии презентуют мобильное приложение услуги "е-пенсия".

В то же время заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко сообщила, что на рассмотрение заявления отведено 10 дней.

"Если документы, которые прикреплены к электронному заявлению, соответствуют стандартным требованиям, для рассмотрения любого заявления в органах Пенсионного фонда предоставляется срок 10 дней. По результатам рассмотрения заявления в течение 10 дней приходит информационное сообщение или о результатах назначенной пенсии, или о том, что необходимы дополнительные документы или, возможно, какие-то другие нюансы", - отметила Ковпашко.

Она добавила, что внедрение услуги "е-пенсия" - "реакция на те вызовы, которые ставит современность".

"Мы видим, что на сегодняшний момент к нам приходят люди с определенным перечнем вопросов. Для того, чтобы дать им возможность сэкономить свое время, мы и разработали данную услугу. Безусловно, обслуживание во всех наших сервисных центрах остается, туда можно прийти и выяснить все нужные вопросы, а также подать все виды заявлений, которые предусмотрены законодательством", - уточнила Ковпашко.

По словам Капинуса, по состоянию на сегодня, со времени, как заработала услуга, уже 11 человек подали документы на назначение пенсионного обеспечения, воспользовавшись сервисом "е-пенсия".

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Пенсия, Евгений Капинус, Е-пенсія, Александр Малецкий.
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