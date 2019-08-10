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В МИД назвали наиболее активных получателей визы в Украину

В МИД назвали наиболее активных получателей визы в Украину
07:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Электронные визы в Украину преимущественно оформляются из трех стран.

Начиная с января по июнь 2019 года, больше всего электронных виз в Украину оформили граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии.

Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

По его словам, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 тысяч электронных виз иностранцам.

Наиболее активными пользователями современной веб-платформы МИД е-Визу стали граждане Китая (12 125), Австралии (2 368) и Саудовской Аравии (1 787).

 

Чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16 839), деловых поездок (2 355) и частных путешествий (618).

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МИД, Андрей Заяц, Электронная виза.
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