В МИД назвали наиболее активных получателей визы в Украину

Новости Украины:Электронные визы в Украину преимущественно оформляются из трех стран.

Начиная с января по июнь 2019 года, больше всего электронных виз в Украину оформили граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии.

Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

По его словам, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 тысяч электронных виз иностранцам.

Наиболее активными пользователями современной веб-платформы МИД е-Визу стали граждане Китая (12 125), Австралии (2 368) и Саудовской Аравии (1 787).

Пишаємося в ⁦@MFA_Ukraine⁩ підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо більше року, але цифри красномовно свідчать про його ефективність pic.twitter.com/idQCUkBQC5 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 9 августа 2019 г.

Чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16 839), деловых поездок (2 355) и частных путешествий (618).