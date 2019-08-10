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Украинские тропики следует ожидать на выходных 10-11 августа

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Украинские тропики следует ожидать на выходных 10-11 августа
08:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:На выходных в Украине преимущественно сухая погода с небольшими дождями в ряде областей.

В Украине в субботу, 10 августа, сохранится переменная облачность, кратковременный дождь с грозами ожидается лишь местами в восточных областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

“10 августа переменная облачность. Ночью на Левобережье страны, Одесской и Николаевской областях, днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с”, - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 29-32°.

Прогноз погоды на субботу, 10 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +29...+31 переменная облачность, сухо
  • Львов – +26..+28, переменная облачность, сухо
  • Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Тернополь – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Черновцы – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Хмельницкий – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +24...+26,переменная облачность, сухо 
  • Ровно – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Винница – +27...+28\9, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Сумы – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Полтава – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Днепр – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Запорожье – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +25...+27, дождь, гроза
  • Луганск – +23...+25, дождь, гроза
  • Харьков – +25...+27, дождь, гроза
  • Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 10 августа

Прогноз погоды на 11 августа

В следующие два дня, 11-12 августа, без осадков, лишь 11 августа в западных, днем и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-12°; днем 26-31°, на юге Одесской области, 12 августа на Закарпатье и Прикарпатье местами 33-35°, 11 августа в восточных и северных областях 23-28°.

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Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Прогноз погоды.
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