Украинские тропики следует ожидать на выходных 10-11 августа

Новости Украины:На выходных в Украине преимущественно сухая погода с небольшими дождями в ряде областей.

В Украине в субботу, 10 августа, сохранится переменная облачность, кратковременный дождь с грозами ожидается лишь местами в восточных областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

“10 августа переменная облачность. Ночью на Левобережье страны, Одесской и Николаевской областях, днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с”, - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 29-32°.

Прогноз погоды на субботу, 10 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31 переменная облачность, сухо

Львов – +26..+28, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность, сухо

Тернополь – +26...+28, переменная облачность, сухо

Черновцы – +28...+30, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +25...+27, переменная облачность, сухо

Луцк – +24...+26,переменная облачность, сухо

Ровно – +24...+26, переменная облачность, сухо

Житомир – +25...+27, переменная облачность, сухо

Винница – +27...+28\9, переменная облачность, сухо

Одесса – +28...+30, переменная облачность, сухо

Николаев – +28...+30, переменная облачность, сухо

Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо

Симферополь – +26...+28, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность, сухо

Черкассы – +25...+27, переменная облачность, сухо

Чернигов – +24...+26, переменная облачность, сухо

Сумы – +23...+25, переменная облачность, сухо

Полтава – +26...+28, переменная облачность, сухо

Днепр – +26...+28, переменная облачность, сухо

Запорожье – +26...+28, переменная облачность, сухо

Донецк – +25...+27, дождь, гроза

Луганск – +23...+25, дождь, гроза

Харьков – +25...+27, дождь, гроза

Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 10 августа

Прогноз погоды на 11 августа

В следующие два дня, 11-12 августа, без осадков, лишь 11 августа в западных, днем и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-12°; днем 26-31°, на юге Одесской области, 12 августа на Закарпатье и Прикарпатье местами 33-35°, 11 августа в восточных и северных областях 23-28°.