Украинские тропики следует ожидать на выходных 10-11 августа

В Украине в субботу, 10 августа, сохранится переменная облачность, кратковременный дождь с грозами ожидается лишь местами в восточных областях.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
“10 августа переменная облачность. Ночью на Левобережье страны, Одесской и Николаевской областях, днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с”, - говорится в сообщении.
Температура ночью составит 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 29-32°.
Прогноз погоды на субботу, 10 августа, в городах Украины:
- Ужгород – +29...+31 переменная облачность, сухо
- Львов – +26..+28, переменная облачность, сухо
- Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Тернополь – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Черновцы – +28...+30, переменная облачность, сухо
- Хмельницкий – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Луцк – +24...+26,переменная облачность, сухо
- Ровно – +24...+26, переменная облачность, сухо
- Житомир – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Винница – +27...+28\9, переменная облачность, сухо
- Одесса – +28...+30, переменная облачность, сухо
- Николаев – +28...+30, переменная облачность, сухо
- Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо
- Симферополь – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Черкассы – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Чернигов – +24...+26, переменная облачность, сухо
- Сумы – +23...+25, переменная облачность, сухо
- Полтава – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Днепр – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Запорожье – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Донецк – +25...+27, дождь, гроза
- Луганск – +23...+25, дождь, гроза
- Харьков – +25...+27, дождь, гроза
- Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 10 августа
Прогноз погоды на 11 августа
В следующие два дня, 11-12 августа, без осадков, лишь 11 августа в западных, днем и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-12°; днем 26-31°, на юге Одесской области, 12 августа на Закарпатье и Прикарпатье местами 33-35°, 11 августа в восточных и северных областях 23-28°.