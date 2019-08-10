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ВСУ принимают участие в учениях "Combined Resolve-12"

ВСУ принимают участие в учениях "Combined Resolve-12"
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Украинские военные прибыли в Германию на учения "Combined Resolve-12".

Украинский сводное подразделение Вооруженных сил прибыло на базу многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center – JMRC) в г. Хоенфельс (Германия), где начинаются многонациональные учения "Combined Resolve-12".

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в многонациональных учениях "Combined Resolve-12", которые продлятся в Баварии до 27 августа, участвуют более 5 тыс военнослужащих из 21 страны.. Сейчас идет подготовительный этап.

В этом году представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

Кроме того, украинская группа наблюдателей и инструкторов уже традиционно во время многонациональных учений будет оценивать действия подразделений по натовским стандартам.

В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на БМП. Перед командировкой за границу, это подразделение "холодноярцев" вернулся из района проведения операции Объединенных сил, где выполнял боевые задачи на Донецком направлении вблизи Авдеевки.

В составе сил обозначения противника OPFOR будет действовать подразделение Сил специальных операций ВС Украины.

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Германия, Учения, ВСУ, JMRC, Combined Resolve-12.
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