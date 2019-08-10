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Суббота, 10.08.2019
Хомчак подписал рапорт об увольнении из ВСУ генерал-майора Назарова
Хомчак подписал рапорт об увольнении из ВСУ генерал-майора Назарова
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Хомчак подписал рапорт об увольнении из ВСУ генерал-майора Назарова

Хомчак подписал рапорт об увольнении из ВСУ генерал-майора Назарова
17:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Хомчак уволил из ВСУ генерал-майора Назарова, осужденного за катастрофу Ил-76.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова. Об этом 10 августа в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, 9 августа подписан начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком", - написал Бутусов.

По его словам, у Назарова - достаточная выслуга лет для выхода на пенсию.

"За последний год, согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко, Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр", - отметил журналист.

"Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в Генштабе, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно выполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба", - сообщил Бутусов.

Он напомнил, что Назаров в 2014 году командовал штабом АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

"На этом посту он принимал и ставил подпись под всеми управленческими решениями. Его позиция была во многом определяющей в таких операциях как направление Ил-76 в Луганский аэропорт, операции в секторе "Д", под Иловайском. Осужден за служебную халатность за гибель самолета Ил-76 в Луганском аэропорту на семь лет, сейчас подал в апелляцию, приговор не вынесен. Также является одним из фигурантов дела по Иловайску, по нему зарегистрировано отдельное производство, как и по другим руководителям, но это дело до сих пор в суд не поступило", - рассказал журналист.

Он назвал увольнение Муженко знаковым.

"Муженко и Назаров построили в Генштабе систему "ручного управления", где главную роль играл контроль, а не самостоятельное принятие решений в рамках своей компетенции. И теперь для Хомчака настоящий вызов - сумеет ли он построить более оптимальную модель работы. Скоро увидим", - добавил Бутусов.

К слову, Хомчак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины исключает полный переход на контрактную армию в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Киевское квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны выделило квартиру в столице генералу Виктору Назарову, осужденному за авиакатастрофу Ил-76МД, которая произошла в 2014 году.

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ВСУ, Ил-76, Виктор Назаров, Иловайск, Руслан Хомчак.
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