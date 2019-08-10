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Суббота, 10.08.2019
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В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости

В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
18:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В День Независимости состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов.

В Офисе президента Украины согласовали план праздничных мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, который предусматривает минуту молчания по погибшим защитникам страны, музыкальный флешмоб и Марш при участии воинов и ветеранов.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, 24 августа начнется с чествования памяти героев, которые отдали жизнь, защищая свободу и независимость страны. Так, в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. "В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат 100 ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни", - сказано в сообщении.

В памятном мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей также примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и завяжут сине-желтые ленты вокруг.

"Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла", - сказано в сообщении.

В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости

В рамках празднования Дня Независимости Украины на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 начнется награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Завершатся торжества праздничным шествием. В 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

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День Независимости, Майдан Независимости, ОПУ.
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