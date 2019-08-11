В Нацсовете рассказали, когда в Украине может заработать Эхо Москвы

Новости Украины:Нацсовет: "Эхо Москвы" заработает в Украине лишь по возвращении Крыма и Донбасса.

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уверяют, что «Эхо Москвы» получит отказ в выдаче лицензии для работы в Украине.

Об этом сообщает Детектор медіа, цитируя первого заместителя главы Нацсовета Ольгу Герасимьюк.

Последняя прокомментировала визит в Киев главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и желание открыть представительство ресурса в Украине.

"Представительство Венедиктова в Украине? Ну, где-то через полвека после вывода российской армии с Донбасса, после возвращения Крыма, после покаяния перед Украиной. Ну, если еще в Сирии простят и в Солсбери ... Когда Сенцова отдадут и всех, кого посадили. Поэтому - это уже, боюсь, в другой его жизни ", - сказала Герасимьюк.