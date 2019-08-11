Прогноз погоды на 11-12 августа: в Украине летняя жара

В воскресенье, 11 августа, на территории Украины, кроме западных и северных областей, осадков не ожидается, температура воздуха будет 26-31°, а на юге Одесской области - до +34°.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"Переменная облачность. В западной части, днем и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях при грозе местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-11°; днем столбики термометров поднимутся до 26-31°, на юге Одесской области - до 34°, в северных и восточных областях будет 23-28°.
Прогноз погоды на воскресенье, 11 августа, в городах Украины:
Прогноз погоды на 11 августа
В начале следующей недели, 12-13 августа, тоже будет наблюдаться переменная облачность. Осадков не прогнозируется, только 13 августа в западных, днем и в северных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Прогноз погоды на 12 августа
Температура ночью будет 13-18°, на юге и западе до 22°; днем 28-33°, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 35°.
В августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море, сообщили синоптики.
По их словам, температура в конце лета и начале осени будет комфортной – тепло, но не слишком жарко.
"Но +35 или больше – такого уже в августе месяце не просчитывается", – добавили синоптики.
"Сентябрь – можно еще отдыхать. По югу еще в сентябре будет хорошая погода", – заверили синоптики.