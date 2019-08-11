Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Александр русское, православное, католическое, греческое.

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.

Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своем благодаря христианству. В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имен. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах европы имя Александр держится в в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имен.

Имя Александр может видоизменять свое звучание – так, в Англии довольно часто можно его услышать через букву "з" - Алекзандер, через "о" на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к" - Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают" в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш" в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е" - Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а" - Александар (Сербия).

Несмотря на многообразие вариантов у имени много и других производных форм, которые получили самостоятельную жизнь в определенных странах. На Украине – Олесь, Лесь, в Англии, США – Алек, в Италии – Сандро, среди мусульман употребляют свой вариант имени - Искандер.

Поздравления

Имя славное ты носишь,

Им гордится можешь смело.

Защищать, как всем известно,

Благороднее нет дела.

Саша, пусть же имя станет

Путеводною звездою

И счастливым талисманом,

Что от бед земных укроет.

Поздравляю, Сашенька, тебя!

От души желаю счастья.

Пусть исполнится мечта,

Стороною обойдут ненастья.

Пусть сияет настроенье

Позитивом, добротой.

И, конечно, вдохновенье

Будет пусть всегда с тобой.

Александр — "защищающий людей".

Саша, ты и впрямь находка для друзей,

Ведь отзывчив и всегда на помощь скор,

Знать, в душе пылает смелости костер!

Милый Саша, ты пошире улыбнись,

И пусть радость наполняет твою жизнь.

Пусть добро вернется сторицей к тебе,

Будет счастье впредь главенствовать в судьбе!

Александр — мужчина защитник,

Он надежда семьи с малых лет.

Обожает девчонок и книжки

И конфликты все сводит "на нет".

Вырастает достойным мужчиной,

Добивается целей своих.

Он не ищет по жизни причины,

Лишь возможностям шлет он привет.

Пожелаем мы вам, Александры,

Продвигаться упорно вперед.

Пусть вас ангел в пути окрыляет

И дорогою светлой ведет!

Ты заводной, красивый, видный,

Защитник — Александр,

В любви ты очень ненасытен,

А к бедам у тебя скафандр.

Тебя сегодня поздравляем,

Будь мужественным, сильным,

Твой праздник разделяем,

И выпивку осилим,

Желаем сердцем не стареть,

Любить и быть любимым,

И гриппом часто не болеть,

Душой не быть ранимым!

Скала, защитник и опора,

Тот парень, что не подведет.

Тебя сегодня поздравляем,

Объятья, поцелуи шлем.

Пусть что ни день — то вечно праздник,

Что ни знакомый — тот не плут.

А вдруг любовь — она одна чтоб,

А счастья — тут уж пусть мешок.

А если дождь — то тот из денег,

А проигрыш — то новый старт.

Секунда каждая на свете

Смогла чтоб радовать тебя.

Александр, как много в этом слове,

"Защитник" с греческого переводится оно,

По пояс океан и по колено море,

Ты точно не заляжешь никогда на дно.

Будь сильным, мужественным, умным,

Тебе природа поспособствует всегда,

Семьи огромной и соседушек бесшумных

И пусть обходит стороною всякая беда.