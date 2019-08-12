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Понедельник, 12.08.2019
Протесты в Гонконге: МИД советует украинцам избегать скоплений людей
Протесты в Гонконге: МИД советует украинцам избегать скоплений людей
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Протесты в Гонконге: МИД советует украинцам избегать скоплений людей

Протесты в Гонконге: МИД советует украинцам избегать скоплений людей
19:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД советует украинцам избегать массового скопления людей в Гонконге из-за акций протеста.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам избегать массового скопления людей в Гонконге из-за массовых акций протестов.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook в связи с массовыми акциями протеста на территории Гонконга (КНР).

"В связи с обострением ситуации с безопасностью в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать сложившиеся чрезвычайные обстоятельства, ограничить перемещение по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в сообщении.

Также сказано, что пассажирам рекомендуется проверить статус авиарейсов на сайте международного аэропорта Гонконга https://www.hongkongairport.com/en/.

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Кроме того, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, а также в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Китайской Народной Республике по телефону «горячей линии»: + 86-137-0123-0647, консульский отдел: + 86-10- 65326783, адрес электронной почты: [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта : [email protected]

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Китай, МИД, Протесты, Гонконг.
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