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Декларации Смолия: глава НБУ пока не получил информацию от НАПК

Декларации Смолия: глава НБУ пока не получил информацию от НАПК
20:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава НБУ пока не получил от НАПК информацию о результатах проверки его деклараций.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) информацию о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 гг., сообщила пресс-служба НБУ на странице центробанка в соцсети Facebook.

"Национальный банк Украины является сторонником политики открытости и прозрачности, и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ", - говорится в сообщении.

Как отмечается в комментарии, Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию относительно проверки ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы.

НАПК нашло у главы НБУ незадекларированные земельные участки и денежные средства

Как сообщалось, НАПК установило декларирование недостоверных сведений в электронных декларациях Смолия. По результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 гг. установлено, что он внес недостоверные сведения о стоимости на момент приобретения в собственность доли в трех нежилых помещениях, доходе, начисленного ему и супруге в виде процентов, а также не внес сведения о наличии у супруги корпоративных прав. Кроме того, глава НБУ не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средствах, размещенных им и супругой на банковских счетах.

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НБУ, Декларации, Яков Смолий, НАПК.
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