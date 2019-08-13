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Суд отпустил фигуранта дела “Роттердам+” Ревенко под залог в 1,9 миллиона

Суд отпустил фигуранта дела “Роттердам+” Ревенко под залог в 1,9 миллиона
03:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Судья отказала в применении ареста на 60 суток и назначила залог в размере 1 млн 900 тыс.

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Тарасу Ревенко в виде залога в размере 1,9 млн грн. Об этом сообщает 5 канал.

Как отмечается в сюжете, судья Ада Педенко отказала в применении ареста на 60 суток и назначила залог в размере 1 млн 900 тыс. грн при условии, что эта сумма будет внесена в течение 5 дней.

Кроме того, на Ревенко возложен ряд процессуальных обязанностей. "До 10 октября 2019 включительно ... - Не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находиться без разрешения детектива прокурора или суда, прибывать по первому требованию детективов Национального бюро, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве, воздерживаться от общения с работниками и должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг по обстоятельствам уголовного производства ", - озвучила судья.

Как сообщалось, 8 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам +", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд гривень убытков.

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В частности, речь идет об: экс-председателе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) действующем директоре ГП «Оператор рынка» (на момент введения «Роттердам +» - член НКРЭКУ) начальника отдела НКРЭКУ; руководителе управления НКРЭКУ; заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевом операторе рынка теплогенерации Украины; директоре департамента одной из компаний указанной группы.

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Суд, Залог, Фигурант, Тарас Ревенко, Фигурант дела “Роттердам+”.
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