Жара в Украине "замерла" перед дождями: прогноз погоды

Новости Украины:В Украине сохраняется по-летнему жаркая погода, однако в ближайшие сутки на Западе страны ожидаются грозовые дожди.

Во вторник, 13 августа, над территорией Украины будет господствовать жаркая воздушная масса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в северо-западную часть атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, принесут грозовые дожди, местами с градом и усилением ветра. На остальной территории в поле повышенного давления в большинстве областей ожидается сухая погода.

В западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе страны местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, в восточных и Сумской областях 10-15°; днем 28-33°.

В Киеве 13 августа будет безоблачно. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°.

Прогноз погоды на вторник, 13 августа, в городах Украины:

Ужгород – +31...+33, дождь, гроза

Львов – +28..+30, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +30...+32, дождь, гроза

Тернополь – +30...+32, дождь, гроза

Черновцы – +31...+33, дождь, гроза

Хмельницкий – +30...+32, дождь, гроза

Луцк – +28...+30, дождь, гроза

Ровно – +29...+31, дождь, гроза

Житомир – +30...+32, дождь, гроза

Винница – +30...+32, дождь, гроза

Одесса – +30...+32, переменная облачность, сухо

Николаев – +30...+32, переменная облачность, сухо

Херсон – +30...+32, переменная облачность, сухо

Симферополь – +29...+31, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +30...+32, переменная облачность, сухо

Черкассы – +30...+32, переменная облачность, сухо

Чернигов – +30...+32, переменная облачность, сухо

Сумы – +29...+31, переменная облачность, сухо

Полтава – +29...+31, переменная облачность, сухо

Днепр – +29...+31, переменная облачность, сухо

Запорожье – +29...+31, переменная облачность, сухо

Донецк – +29...+31, переменная облачность, сухо

Луганск – +30...+32, переменная облачность, сухо

Харьков – +30...+32, переменная облачность, сухо

Киев – +31...+33, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 13 августа

В среду, 14 августа в западных и северных областях прогнозируют грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с. В четверг, 15 августа, в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 15-20°, днем 26-31°, местами 33-35°; в западных, 15 августа и в северных областях ночью будет 11-16°, днем 20-25°.

В Киеве и области 14 августа пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, 15 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 14 августа составит ночью 15-20°, днем 26-31°; 15 августа ночью будет 11-16°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 14 августа

Напомним, в августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море, сообщили синоптики.

По их словам, температура в конце лета и начале осени будет комфортной – тепло, но не слишком жарко.

"Но +35 или больше – такого уже в августе месяце не просчитывается", – добавили синоптики.

"Сентябрь – можно еще отдыхать. По югу еще в сентябре будет хорошая погода", – заверили синоптики.