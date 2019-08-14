Сегодня в Украине отмечают Маковея

Новости Украины:В августе есть три праздника, называемых Спасом, и первый из них - Медовый Спас - отмечается 14 августа.

Маковея (также Первый Спас, Спас на воде, Медовый Спас) - народное название православного праздника Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, который отмечается в первый день Успенского поста 14 августа.

В августе есть три праздника, называемых Спасом, и первый из них - Медовый Спас - отмечается 14 августа. В этот день когда-то начинали собирать мед. По преданию, князь Владимир именно в этот день принял крещение, поэтому в древнем Киеве 14 августа освящали воду в Днепре и называли этот Спас "Спасом на воде".

Христианская церковь 14 августа чтит семь святых мучеников - братьев Маккавеев (Авим, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевон, Алима и Маркелла), их мать Соломонию (или Саломею) и их учителя Елеазара, которые пострадали за отказ принять язычество и приняли мученическую смерть. Именно поэтому праздник получил еще одно название - Маковея. Народ говорит: где капала кровь их, сходил большой пламенній цветок, сразу зацветал, то и был мак. В этот день в церквях святят воду, цветы и мак.

На Маковея каждый имел букет цветов, в котором обязательно присутствуют большие спелые головки мака. Такой букет называется "маковейчик" или "маковейка" и в нем могут быть и бархатцы, и георгины, и астры, и гвоздики, и барвинок, а также различные травы (которые в народе называют зельем, зелье): базилик, мята, тимьян, любисток, полынь, тысячелистник, чертополох-пристритник. Среди блюд должны были обязательно быть лепешки и пирожки с маком.