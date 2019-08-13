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Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог

Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
11:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: slovoidilo.ua

Новости Украины:Автора скандальной формулы "Роттердам+" Тараса Ревенко отпустили под залог в 1,9 млн грн.

Суд отпустил экс-главу отдела Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Тараса Ревенко под залог в 1,9 млн грн, а также запретил покидать Киев до 10 октября.

Об этом сообщается в эфире «5 канала». Отмечается, что Тарасу Ревенко прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры инкриминируют причастность к разработке формулы "Роттердам+" в 2016 году. Прокуроры ходатайствовали об аресте на 60 суток или залоге в 5 млн грн. В свою очередь сторона защиты заявляет, что подозрение Тарасу Ревенко является абсолютно необоснованным, а прокуроры не предоставили решение Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, признавших формулу "Роттердам+" законной и экономически обоснованной.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму 18,87 млрд грн. По данным НАБУ, речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.В 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний - операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

ДТЭК поучаствует в следственных действиях НАБУ по делу "Роттердам+"

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании - операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии получили безосновательные убытки. При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам+», которая привела к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».

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Роттердам, Энергорынок, НАБУ, НКРЭКУ, Тарас Ревенко.
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