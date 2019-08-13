Главнокомандующий ВСУ Хомчак представил нового командующего ООС

Новости Украины:Во время поездки 12 августа Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в Донецкую область он представил нового командующего ООС.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Объединенных сил Владимира Кравченко.

Это произошло 12 августа во время рабочей поездки Хомчака в Донецкую область.

Руслан Хомчак выразил,что под командованием Владимира Кравченко ВСУ продолжат качественно выполнять поставленные задания.

Руководитель Генштаба также сообщил, что президент своим указом от 5 августа экс-командующего ОС Александра Сирского назначил командующим Сухопутных войск ВСУ.

Напомним,Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирського с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.