"Тревога" в ряде регионов: МИД предупредил украинцев в Греции

Новости Украины:Украинцам не рекомендуют посещать Грецию в связи с аномальной жарой и сильными пожарами.

Гражданам Украины рекомендуют ограничить передвижения отдельными районами Греции в связи с жарой и пожарами.

Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"В связи с повышением температуры до +40 градусов и сильными ветрами и объявлением 10 августа в большинстве регионов Греции самых высоких четвертого и пятого режимов пожарной опасности Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ограничить передвижение по указанным районам, находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в расписании движения транспорта", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта пожарной опасности, а также актуальная информация о развитии ситуации размещена на сайте Генерального секретариата гражданской защиты Греции: https://www.civilprotection.gr/en

Пятый, самый высокий режим пожарной опасности "тревога", введен в регионах Аттика, Центральная Греция, в отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония).

Также состояние противопожарной готовности, который соответствует четвертой категории опасности, объявлен в других районах полуострова Пелопоннес, на островах Эгейского моря, в Западной Греции, на Ионических островах.

В случае возникновения опасных ситуаций, угрозы жизни или здоровью следует звонить на "горячую линию" Посольства Украины в Греции по телефону +30 69327656 06, электронная почта [email protected], или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украина: + 38044238 16 57, электронная почта [email protected]