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СБУ: спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских военных через соцсети

СБУ: спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских военных через соцсети
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Служба безопасности Украины обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть бдительными.

Служба безопасности Украины фиксирует попытки вербовки спецслужбами РФ украинских военных через установление личных контактов в социальных сетях под видом женщин. Об этом сообщает прессцентр СБУ.

“Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых “МГБ Д/ЛНВ” украинских военнослужащих через установление личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола”, - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ до руководителя подразделения ВСУ, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил.

Как установлено, через одно из соцсетей подконтрольная российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ. После чего пыталась получить информацию от офицера военного и общественно-политического характера.

“Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особенно подчеркивая “материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России”. Женщина подчеркнула, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья”, - говорится в сообщении.

После получения “предложения” военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и дал подробные показания относительно обстоятельств своего вербовки.

Служба безопасности Украины обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть бдительными. В случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб настоятельно рекомендуем обращаться в органы СБУ.

В СБУ подчеркивают, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане Украины, которые во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно заявили органам власти о своей связи с ними и о полученной задаче.

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СБУ, Соцсети, РФ, Спецслужбы РФ.
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