С начала года ГСЧС обнаружила более 500 авиабомб

Новости Украины:С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 34 тыс. 457 взрывоопасных предметов, в том числе 517 авиационных бомб.

За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 55 выездов, во время которых обнаружили 432 боеприпаса, в том числе 16 авиационных бомб. Об этом сообщает ГСЧС.

“С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 34 тыс. 457 взрывоопасных предметов, в том числе 517 авиационных бомб”, - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, в течение 12 августа подразделениями ГСЧС на территории Донецкой области в зоне ООС было обследовано 5,46 га территории, обнаружено 16 взрывоопасных предметов.

В этот же день на Луганщине пиротехническими расчетами ГСЧС была проверена местность в Станице Луганской, обследовано 0,25 га территории, где обнаружено и уничтожено три единицы взрывоопасных предметов.