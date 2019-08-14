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С начала года ГСЧС обнаружила более 500 авиабомб

С начала года ГСЧС обнаружила более 500 авиабомб
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 34 тыс. 457 взрывоопасных предметов, в том числе 517 авиационных бомб.

За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 55 выездов, во время которых обнаружили 432 боеприпаса, в том числе 16 авиационных бомб. Об этом сообщает ГСЧС.

“С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 34 тыс. 457 взрывоопасных предметов, в том числе 517 авиационных бомб”, - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, в течение 12 августа подразделениями ГСЧС на территории Донецкой области в зоне ООС было обследовано 5,46 га территории, обнаружено 16 взрывоопасных предметов.

В этот же день на Луганщине пиротехническими расчетами ГСЧС была проверена местность в Станице Луганской, обследовано 0,25 га территории, где обнаружено и уничтожено три единицы взрывоопасных предметов.

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Авиабомбы, ГСЧС, Взрывоопасные предметы.
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