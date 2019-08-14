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Минрегион предлагает реконструировать "хрущевки" при согласии 75% жильцов

Минрегион предлагает реконструировать "хрущевки" при согласии 75% жильцов
12:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В действующем законе прописано обязательное согласие 100% жильцов дома.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект, которым предполагается установить новое требование о согласии жильцов дома на проведение реконструкции - не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала.

Об этом сообщается на правительственном портале, со ссылкой на заместителя министра ведомства Льва Парцхаладзе.

По словам Парцхаладзе, законопроект "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда позволит начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

"Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жильца, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жильцы полностью поддерживают это решение. Это не совсем правильно», - цитирует пресс-служба замминистр

Кроме того, Парцхаладзе добавил, что коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом такому жильцу должны дать квартиру на 50% больше, что стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике.

В КГГА подготовят программу комплексной реконструкции "хрущевок"

В 2018 году президент Строительной палаты Украины Петр Шилюк обратился к правительству и Верховной Раде с предложением внести изменения в законодательство, которые позволят привлечь инвестиции для реконструкции домов, построенных в 1960-е годы и получивших название «хрущевки».

Ранее также власти Киева заявляли, что реконструкцию так называемых «хрущевок» мешает осуществить несовершенное законодательство.

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Жилье, Минрегион, Хрущевки, Петр Шилюк.
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