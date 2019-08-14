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Адвокат Дронова просит суд отменить приговор

Адвокат Дронова просит суд отменить приговор
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокат Сергей Перепелица считает, что вина его клиента не доказана.

Адвокат Сергей Перепелица, защищающий Геннадия Дронова, обвиняемого в ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибли 6 человек, просит отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного.

В ходе заседания Харьковского апелляционного суда в среду Перепелица мотивировал свои требования тем, что, по его мнению, вина Дронова не доказана. Адвокат ссылался на процессуальные нарушения, которые, как он считает, были допущены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, в том числе касающиеся изменения обвинительного акта, допроса экспертов и т.д.

Дронов полностью поддержал требования своего адвоката.

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Ранее в среду адвокат другой обвиняемой в этом ДТП Елены Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

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В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

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ДТП, Харьков, Елена Зайцева, Геннадий Дронов.
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