В Украине окончательно ликвидирована одна из церквей

Новости Украины:Украинская автокефальная православная церковь после публикации объявления в "Голосе Украины" официально прекратила существование.

Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила свое существование.

Соответствующее объявление опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 14 августа №153 (7159).

"29 июля 2019 года в единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской Автокефальной Православной Церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской Православной Церкви" (Православной Церкви Украины)", - говорится в объявлении.

Отмечается, что срок заявления требований кредиторами - до 3 октября 2019 года.

Проинформировано, что в связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, выданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания из тогдашней УПЦ КП.

6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

9 мая почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Он также допустил отделение от ПЦУ Киевского патриархата и заявил, что уполномочен созвать для этого церковный собор. В то же время Министерство культуры заявило, что УПЦ КП прекратила существование.