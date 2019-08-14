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Правительство выделит более 18 млн грн участникам АТО

Правительство выделит более 18 млн грн участникам АТО
16:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Правительство выделит одноразовую денежную помощь участникам, которые получили увечья в зоне АТО в сумме 18 млн грн.

Правительство выделит 18,6 млн грн одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерство экономического развития и торговли Украины.

“Кабинет Министров Украины принял решение о выплате 18,6 млн гривен для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, а также лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участия в антитеррористической операции”, - говорится в сообщении.

Так, единовременное пособие будет направлена:

• членам семей 11 человек, погибших на общую сумму 13 млн грн;

• 11 лицам, получившим инвалидность на общую сумму 5,6 млн грн.

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Также отмечается, что средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда Государственного бюджета.

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Бюджет, Кабмин, Минсоцполитики, Ветераны, ВСУ, АТО.
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