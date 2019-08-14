Кабмин принял решение о выплате горнякам 250 млн задолженности по зарплате

Новости Украины:Кабмин выделит 250 миллионов для погашения задолженности по зарплате шахтерам.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 250 млн. грн для частичного погашения задолженности по заработной плате шахтерам.

Об этом 14 августа сообщил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Украины, на котором было принято решение о выделении 250 млн. грн для частичного погашения задолженности по заработной плате шахтерам. На 12.08 эта задолженность составляет 923,4 млн грн", - сообщил профсоюзный лидер.

Перед этим он писал, что с целью привлечь внимание к факту невыплачивания заработной платы горняки шахт "Кураховская" и "Украина" 14 августа перекрыли автомобильный путь международного значения в районе населенного пункта Даченское в Донецкой области, и в этом месте отсутствует возможность объезда.

До этого горняки двух шахт несколько дней перекрывали дорогу в районе села Новоселидовка, требуя погашения задолженности им по заработной плате.

12 августа он сообщал, что горняки перекрывают эту автодорогу, требуя полного погашения задолженности по зарплате - шахтерам не выплачены 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены деньги за июнь и июль.

А утром 8 августа шахтеры "Кураховской" блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполь и были настроены протестовать до тех пор, пока не получат заработанные средства.

Волынец также информировал, что горняки шахты "Кураховская" 5 августа пешим ходом дошли до здания ГП "Селидовуголь" и встретились с гендиректором предприятия, который сообщил, что средства для выплаты задолженности по заработной плате появятся только после 25 августа, поскольку этот вопрос решает премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, который сейчас находится в отпуске.

Но горняков не удовлетворил этот ответ. В тот же день в Донецкой ОГА горняков шахты "Кураховская" уверили, что за два дня решат вопрос по выплате им задолженности по заработной плате.

Как сообщалось, задолженность по заработной плате шахтерам в Украине составляет более 1 млрд грн, блокируется работа нескольких шахт, горняки настроены на акции протеста. В связи с критической ситуацией, сложившейся в угольной отрасли, 23 июля в Министерстве энергетики и угольной промышленности состоялось совещание с участием руководителей государственных угольных предприятий и представителей профсоюзов, на котором было принято обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Раде Украины относительно ситуации в угольной отрасли, но ответа пока не получили.

2 августа на Донетчине горняки шахт "1/3 Новогродовская" и "Кураховская" ГП "Селидовуголь" отказались спускаться в шахту, требуя выплаты заработной платы.