Скачать
Четверг, 15.08.2019
Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
Кабмин принял решение о выплате горнякам 250 млн задолженности по зарплате
Протестующим горнякам частично погасят долги по зарплате
Суперкубок УЕФА: "Ливерпуль" обыграл "Челси"
Суперкубок УЕФА: "Ливерпуль" обыграл "Челси"
Google анонсировала изменения фирменного магазина Play Store
Google анонсировала изменения фирменного магазина Play Store

Кабмин принял решение о выплате горнякам 250 млн задолженности по зарплате

Кабмин принял решение о выплате горнякам 250 млн задолженности по зарплате
23:55 Ср, 14 Август 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин выделит 250 миллионов для погашения задолженности по зарплате шахтерам.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 250 млн. грн для частичного погашения задолженности по заработной плате шахтерам.

Об этом 14 августа сообщил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Украины, на котором было принято решение о выделении 250 млн. грн для частичного погашения задолженности по заработной плате шахтерам. На 12.08 эта задолженность составляет 923,4 млн грн", - сообщил профсоюзный лидер.

Перед этим он писал, что с целью привлечь внимание к факту невыплачивания заработной платы горняки шахт "Кураховская" и "Украина" 14 августа перекрыли автомобильный путь международного значения в районе населенного пункта Даченское в Донецкой области, и в этом месте отсутствует возможность объезда.

До этого горняки двух шахт несколько дней перекрывали дорогу в районе села Новоселидовка, требуя погашения задолженности им по заработной плате.

12 августа он сообщал, что горняки перекрывают эту автодорогу, требуя полного погашения задолженности по зарплате - шахтерам не выплачены 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены деньги за июнь и июль.

А утром 8 августа шахтеры "Кураховской" блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполь и были настроены протестовать до тех пор, пока не получат заработанные средства.

Волынец также информировал, что горняки шахты "Кураховская" 5 августа пешим ходом дошли до здания ГП "Селидовуголь" и встретились с гендиректором предприятия, который сообщил, что средства для выплаты задолженности по заработной плате появятся только после 25 августа, поскольку этот вопрос решает премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, который сейчас находится в отпуске.

Но горняков не удовлетворил этот ответ. В тот же день в Донецкой ОГА горняков шахты "Кураховская" уверили, что за два дня решат вопрос по выплате им задолженности по заработной плате.

Шахтеры бастуют из-за невыплаченных зарплат

Как сообщалось, задолженность по заработной плате шахтерам в Украине составляет более 1 млрд грн, блокируется работа нескольких шахт, горняки настроены на акции протеста. В связи с критической ситуацией, сложившейся в угольной отрасли, 23 июля в Министерстве энергетики и угольной промышленности состоялось совещание с участием руководителей государственных угольных предприятий и представителей профсоюзов, на котором было принято обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Раде Украины относительно ситуации в угольной отрасли, но ответа пока не получили.

2 августа на Донетчине горняки шахт "1/3 Новогродовская" и "Кураховская" ГП "Селидовуголь" отказались спускаться в шахту, требуя выплаты заработной платы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шахтеры, Кабмин, Михаил Волынец, Новоселидовка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Хорошее зрение: назван полезный напиток для глаз
03 Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
04 Динамо определилось с новым главным тренером
05 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ и НАБУ задержали &quot;на горячем&quot; замминистра Грымчака
СБУ и НАБУ задержали "на горячем" замминистра Грымчака
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Автор шутера Metro: Exodus анонсировал продолжение игры
Автор шутера Metro: Exodus анонсировал продолжение игры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь