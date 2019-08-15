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Дело о госизмене: журналисту Муравицкому продлили меру пресечения

Дело о госизмене: журналисту Муравицкому продлили меру пресечения
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Подозреваемому в госизмене журналисту продолжили домашний арест.

Суд по делу подозреваемого в государственной измене журналиста Василия Муравицкого, продлил ему на 2 месяца домашний арест, под которым он находится более года.

Соответствующее постановление приняла коллегия судей Королевского районного суда города Житомира.

"Суд постановил продлить обвиняемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания ... Срок действия обязательства в отношении обвиняемого определить продолжительностью 60 дней, то есть до 12 октября 2019 года включительно", - говорится в постановлении.

Прокурор Вадим Левченко заявил ходатайство об изменении Муравицкому меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. По его словам, до сих пор существуют риски, что подсудимый может скрыться или совершать аналогичные преступления путем написания публикаций на антиукраинскую тематику.

Зато защитница подозреваемого Светлана Новицкая настаивала на избрании личного обязательства или определения размера залога вместо домашнего ареста.

На заседании суд продолжил рассмотрение письменных доказательств, которые предоставлял прокурор, которые свидетельствуют о противоправной деятельности Муравицкого.

В частности, Левченко зачитал протокол с перепиской, по его словам Муравицкого с другими лицами, где обсуждались темы публикаций, упоминались различные украинские политики, организация пресс конференции и размеры гонораров.

Кроме того, прокурор предоставил диск со скриншотами переписки Муравицкого в Facebook, Telegram, Skype, а также по электронной почте. В текстах публикаций, которые писал и редактировал подозреваемый упоминаются псевдонимы Бальцерович и Аблязимов, под которыми он мог работать в российских СМИ.

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Новицкая отметила, что такие доказательства очевидно недопустимы и это является вмешательством в частную переписку ее подзащитного. Прокурор ответил, что на проведение соответствующих действий есть постановление следственного судьи. Следовательно, суд принял к рассмотрению предоставленные стороной обвинения доказательства и предоставит им оценку в процессе исследования.

Как сообщалось, Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Журналист с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сначала подозреваемый находился под стражей, а 27 июня 2018 суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

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Суд, Журналист, Госизмена, Василий Муравицкий.
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