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Четверг, 15.08.2019
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Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него

Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
00:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Луценко подчеркнул, что Грымчака и его помощника задержали за получение взятки.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов.

Об этом написал Луценко, на своей официальной странице с соцсети фейсбук в среду вечером.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более $ 1 млн моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака. НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений"- сказано в сообщении.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявляет о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра, сообщает пресс-служба МинВОТ.

"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - говорится в сообщении, на официальной странице МинВОТ в Твиттере.

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Кроме того, как сообщает пресс-служба МинВОТ, сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра".

"Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТа", - подытожили в МинВОТ.

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Юрий Луценко, СБУ, ГПУ, НАБУ, Юрий Грымчак, МинВОТ.
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